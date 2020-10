Demokratene raser

Nyheter

Amy Coney Barrett godkjent av Senatet

48 år gamle Amy Coney Barretts nominasjon til USAs høyesterett ble mandag kveld godkjent av det republikanske flertallet i Senatet.

Hun ble nominert av president Donald Trump etter at den liberale dommeren Ruth Bader Ginsburg døde i september. Seks av de ni dommerne som nå sitter i USAs høyeste domstol er utnevnt av republikanske presidenter. Tre av dem er utnevnt av Trump.

Demokrater raser etter Barrett-avstemningen

Godkjennelsen av Barrett har ført til bredt raseri blant Demokratene. I timene før avstemningen holdt senator etter senator rasende innlegg om det de mener har vært en urettferdig prosess for å få Barrett godkjent før valget neste uke.

Visepresidentkandidat Kamala Harris kaller prosessen «illegitim», mens den profilerte kongressrepresentanten Alexandria Ocasio-Cortez tar til orde for at partiet burde utvide antall dommere i høyesterett om de vinner valget.

433 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt registrert 18.341 koronasmittede her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 433 på ett døgn, det klart høyeste så langt.

De siste to dagene er økningen på 593 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). På samme tid for en uke siden var økningen 146 meldte tilfeller på ett døgn.

Enighet i lønnsoppgjøret for 40.000 sykehusansatte

Arbeidsgiverforeningen Spekter har kommet til enighet med forbundene i LO og YS om lønnsoppgjøret for om lag 40 000 ansatte i sykehusene.

Det omfatter blant andre helsefagarbeidere, ambulansearbeidere, renholdsmedarbeidere, vernepleiere, sosionomer, merkantilt og teknisk personell ved sykehusene. Resultatet av forhandlingene er i tråd med normen fra frontfaget, opplyser Spekter.

Fylkesvei i Rendalen sperret etter ras

Fylkesvei 30 mellom Koppang og Åkrestrømmen i Rendalen i Østerdalen kommer til å være stengt til utpå dagen i dag etter at et ras gikk over veien.

Politiet i Innlandet fikk melding om raset klokka 21.55 i går kveld, og de fikk raskt indikasjoner på at ingen var tatt. Ifølge Vegtrafikksentralen øst har jord, stein og trær rast ut i veibanen.