Strid til tross – Kjølmoen (Ap) topper fortsatt forslaget på stortingslista

Per Vidar Kjølmoen (Ap) i Rauma ble utfordret på sin førsteplass. Men stor støtte gjør at nominasjonskomiteen holder fast på ham på topp i sitt forslag, med Åse Kristin Ask Bakke og Berit Tønnesen på de neste to plassene.