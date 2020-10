Norsk fotball har en stor utfordring

Nyheter

Norsk toppfotball har en stor utfordring. Rasisme og hets mot homofile har preget rapportene fra de siste eliteserierundene. Det underlige er at dette har skjedd samtidig som forbundet har hatt en holdningskampanje gående. I Ålesund var det en eller flere publikummere som kom med rasistiske rop mot KBK-spiller Amahl Pellegrino. Deretter har det vært episoder med rasisme i Sandefjord og Kristiansand. Disse sakene er alvorlige, og må tas på stort alvor både av klubbene, supportermiljøene og fotballforbundet. Omfanget viser at dette dessverre er mer alvorlig enn enkeltpersoners dumskap.

Etter helgas serierunde er KBK-spiller Flamur Kastrati suspendert av egen klubb etter at han kalte Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo «soper». Kastrati har beklaget hendelsen, men sier samtidig at han ikke kjente til ordets betydning. KBK har vært veldig tydelig på at spillerens oppførsel strider mot deres verdisyn. Norges Fotballforbund (NFF) har bedt om en redegjørelse.

Disse hendelsene er sterkt beklagelige, og rammer uskyldige. Samtidig skader disse sakene fotballens omdømme. Fotball skal være for alle, og er en viktig arena for inkludering i samfunnet. Klubbene må reagere strengt. Fotballforbundet kan ikke nøye seg med å se på disse sakene isolert. De må også se på om idretten har et større, underliggende problem. Årets kamper går med færre tilskuere, og lyden fra dem som er innenfor stadion fanges lett opp via mikrofoner. Dette har gjort at slike saker lettere kommer til overflata, og at de ansvarlige blir identifisert.

Fotballforbundet har over tid jobbet med holdningsskapende arbeid. Derfor er det trist å se gjentatte brudd på de retningslinjene man i utgangspunktet trodde alle var enige om. For klubbene er dette en påminnelse om at viktige budskap aldri kan gjentas for ofte. Man må skape et miljø hvor det er mulig å si fra. Eksemplene fra de siste ukene etterlater et spørsmål om hvordan disse miljøene håndterer brudd på retningslinjer i «kampens hete». Skal man komme videre er man helt avhengig av at man har en kultur hvor man tydelig sier fra når noen fremmer slike uakseptable ytringer.