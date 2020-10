Har Vegvesenet tunnelsyn? 

Nyheter

Løsningene Statens vegvesen har kommet med for E39 mellom Julbøen og Fulgset i Molde er ikke de beste. Det påpeker Møre og Romsdal fylkeskommune i merknadene sine til prosjektet. Fylkeskommunen mener den beste løsningen er å bygge vegen i en lang tunnel bak bysentrum. Med en lang bytunnel – som i planene har fått grønn farge – vil man unngå at verdifulle friluftsområder ved Julbøen og områder i Moldemarka blir like berørt som de ville blitt med veg delvis i dagen.