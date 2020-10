På heimebane

Nyheter

Han var ikke gamle karen, Geir Nås, da han ble med faren, Gunnar, på kamp første gang. Der vokste det fram en forkjærlighet for samholdet, spillet, spenninga i idretten. De gode stundene med faren og lillesøstera mens de fulgte lokaloppgjørene live hver helg. En kamp fredag, to lørdag, to søndag. TV-en som alltid stod på når det var sportssending. Tippekampen klokka fire. Siden begynte han å spille sjøl.