Nyheter

Møre og Romsdal er i ferd med å bli et fabelaktig matfylke. Av en eller annen grunn har norske hotell og restauranter tradisjonelt hatt litt dårlig sjøltillit på vegne av de norske råvarene. Nå kan det snu. Etter en sommer der flere nordmenn har feriert i eget land har oppmerksomheten rundt kortreiste råvarer og lokale mattradisjoner økt. For reiselivsfylket Møre og Romsdal gir dette nye muligheter. God, lokalprodusert mat er i ferd med å bli et varemerke for regionen.