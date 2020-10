Nyheter

Pressekonferanse om koronasituasjonen

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie holder pressekonferanse om koronasituasjonen sammen med helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet. Seansen starter klokken 12.30.

Nybø, Bakke-Jensen og Sanner til muntlig spørretime

Næringsminister Iselin Nybø (V), forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) stiller i Stortingets muntlige spørretime klokken 10.

Obama inn i valgkampen

Tidligere president Barack Obama reiser til Philadelphia for å delta i valgkamp for sin tidligere visepresident Joe Biden. Samtidig holder president Donald Trump et valgmøte i Gastonia i vippestaten North Carolina.

Olaf Tufte avslører egne framtidsplaner

Roveteranen Olaf Tufte (44) holder pressekonferanse der han skal fortelle om sine framtidsplaner. Tufte er kvalifisert for sitt sjuende OL med den norske dobbeltfireren, og planen var å delta i Tokyo-lekene i 2020. Da koronapandemien utsatte lekene i ett år, måtte Tufte i tenkeboksen. Bonden fra Nykirke i Horten står med to OL-gull i singlesculler.