Vellykket landing på asteroide

Nasas romfartøy gjennomførte en vellykket landing på asteroiden Bennu etter å ha sirklet rundt den i to år, opplyser den amerikanske romfartsorganisasjonen.

Fartøyet Osiris-Rex landet i noen sekunder på asteroiden Bennu, som ligger 330 millioner kilometer unna, og sugde til seg støv- og steinprøver.

Trump reiste til viktig vippestat

President Donald Trump fortsatte sin hektiske reisevirksomhet og satt natt til onsdag kursen for en av årets vippestater. I Pennsylvania advarte han blant annet om de økonomiske følgene av å velge utfordreren Joe Biden.

Biden holdt seg på sin side hjemme i Wilmington i Delaware for å forbereder seg til den siste presidentdebatten natt til fredag.

Samtaler om koronakrisepakke fortsetter onsdag

Leder av Representantenes hus Nancy Pelosi og finansminister Steven Mnuchin nærmet seg natt til onsdag en avtale om en ny koronakrisepakke, opplyser Pelosis talsmann.

I den 45 minutter lange samtalen partene ble det klart at «begge sider seriøst jobber for å finne et kompromiss», opplyser Pelosis talsmann Drew Hammill på Twitter. Det er avtalt en ny samtale onsdag.

169 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt natt til onsdag registrert 16.771 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 169 meldte tilfeller siste døgn. Det er 23 flere enn dagen før og 15 flere enn til samme tid forrige uke.

Den siste uken er det totalt meldt om 819 nye koronatilfeller i Norge. Til sammen er vel 1,5 millioner personer nå blitt testet for koronavirus i Norge.

Streik blant LO-organiserte i IKT-bransjen avverget

NHO-forbundet Abelia og EL og IT forbundet ble enige om IKT-overenskomsten under meklingen natt til onsdag. Enigheten kom etter to dagers mekling, vel to timer på overtid.

Minstelønnsøkningen ble på 8.69 kroner per time, det utgjør i underkant av 17.000 kroner i året. Det ble også enighet om at rutiner for hjemmekontor skal utarbeides sammen med de tillitsvalgte.