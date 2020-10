På ti på topp i lite mobbing

Nyheter

Det viser Folkehelseinstituttet sitt såkalte oppvekstbarometer for kommunene i landet. Barometeret ble oppdatert i september i år. Det viser 30 nøkkeltall for kommunene og sammenlikner dem med fylkesgjennomsnittet og landsgjennomsnittet. Ett av nøkkeltallene er hvor mange elever på 7. trinn som føler seg mobbet. Her er Hustadvika inne bant de ti beste kommunene i landet. Det vil si de kommunene i landet hvor elevene selv føler seg minst utsatt for mobbing.