Røde lamper lyser for transportvanene i Molde, Ålesund og Kristansund

– For mange privatbiler

Skal byene få en mer bærekraftig transport, må tallet på privatbiler reduseres. – Vi er i samme situasjon, Molde, Ålesund og Kristansund; her er for mange privatbiler, mens for få sykler eller går. Å legge om koster penger, sier ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund.