Nå skal PET-skanneren i hus – vil komme kreftpasienter i hele fylket til gode

Nyheter

(Sunnmørsposten:) – Innsamlingen har gått over all forventning. Målet var å få inn 30 millioner kroner, og nå er vi oppe i 36,2 millioner. Og vi vet at det er mer støtte på veg, sier Runar Paulsen og Gerhard Reichel i Foreningen Sjukehuset Vårt.