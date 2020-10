Nyheter

Leteaksjon etter eldre kvinne ved Blefjell



Letemannskaper har i hele natt lett etter en 69 år gammel kvinne i området rundt Blefjell i Numedal. Hun har vært savnet siden lørdag ettermiddag.

Ved firetiden opplyser politiet på Twitter at leteaksjonen har pågått med full styrke i hele natt, og at den vil fortsette søndag morgen.

Våpenhvilen brutt i Nagorno-Karabakh

Aserbajdsjan har brutt den humanitære våpenhvilen i Nagorno-Karabakh bare timer etter den trådte i kraft, hevder Armenia.

Aserbajdsjan svarer med å hevde at det var Armenia som først brøt våpenhvilen.

Trump med skremselstaktikk i Michigan

President Donald Trump advarte om at Demokratene forsøker å utslette USAs historie og rense landet for amerikanske verdier under et valgmøte i Michigan.

Trump sa videre at landets moderate velgere derfor har en «moralsk plikt» til å stemme på Republikanerne i november.

Facebook blokkerer annonser

Facebook sier de har blokkert mer enn 2,2 millioner og fjernet 120.000 innlegg på sine plattformer før valget i USA.

Årsaken er at de har hatt som formål å få færre til å avlegge stemme.

97 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt natt til søndag registrert 16.368 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 97 meldte tilfeller siste døgn.

Dagen før ble det registrert 135 nye tilfeller, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).