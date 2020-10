Carl Johansen topper MDG-lista til stortingsvalget

Nyheter

– Møre og Romsdals grønneste parti er så heldige å besitte et stort antall kvalifiserte og motiverte personer som ønsker å bidra til at landet vårt blir grønnere og mer bærekraftig, heter det i en pressemelding fra MDGs nominasjonskomite.

De har nå kommet fram til ei liste de mener representerer fylkeslaget og partiet på en god og balansert måte.

De innstiller Carl Johansen på topp på lista til stortingsvalget 2021. Johansen er fra Sunndalsøra, bosatt i Oslo, og er gruppeleder for MDG på fylkestinget i Møre og Romsdal.

På andreplass står Ingvild Espelid Wold fra Molde. Deretter følger Jarle Hauge Steffensen (Ålesund), Gro Santi Johnsen (Kristiansund), Joakim Skaar (Ålesund) og Rannveig Hana (Molde). Hana sitter i dag i kommunestyret i Molde.

Geir Klepaker fra Rauma står på niende plass, Øystein Settem Wold fra Hustadvika står på plass nummer 13.

– De neste ti årene vil være avgjørende med hensyn til å gjøre de riktige veivalgene for å løse klima- og naturkrisen. Omstillingen vil samtidig gi et stort handlingsrom for de som ser muligheter og tør å satse. For å få til dette trenger vi kunnskapsrike og modige politikere, heter det i en uttalelse fra nominasjonskomiteen til MDG i Møre og Romsdal.