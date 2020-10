Nyheter

Legeforeningen forbereder streik

Mens Akademikerne og KS ble enige i kommuneoppgjøret natt til torsdag, forbereder Legeforeningen streik over hele landet fra 26. oktober etter bruddet i legemeklingen.

Partene ble ikke enige om særavtalen som regulerer legevaktordningen. Legeforeningen mener arbeidsbelastningen for fastlegene er for stor med dagens ordning, mens KS viser til at legevakt er en del av jobben til fastlegene.

Smitterekord i Tyskland

Det er det siste døgnet blitt registrert 6.638 nye koronatilfeller i Tyskland – den største økningen på et døgn siden pandemien brøt ut.

Statsminister Angele Merkels regjering og styresmaktene i landets 16 delstater ble onsdag enige om strengere tiltak i hardt koronarammede områder.

Enighet avverget streik i Oslo kommune

To timer på overtid ble LO, Unio, YS og Akademikerne natt til torsdag enige med Oslo kommune i årets lønnsoppgjør.

Den totale rammen for lønnsoppgjøret i kommunen er på 1,7 prosent, tilsvarende det som ble gitt i frontfaget. Alle ansatte i Oslo kommune er sikret reallønnsvekst med et tillegg på 0,9 prosent, men ikke mindre enn 4.400 kroner med virkning fra 1. mai i år.

160 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt natt til torsdag registrert 15.952 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 160 meldte tilfeller siste døgn.

Det er på nivå med dagen før, da det ble registrert 154 nye tilfeller, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Innsamlingsrekord for Biden

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden hentet i september inn 383 millioner dollar, tilsvarende drøye 3,5 milliarder kroner, i valgkampdonasjoner.

Biden har nå 432 millioner dollar på bok. I august samlet kampanjen hans og Demokratenes nasjonalkomité DNC inn 364 millioner, som da var rekord.

Grønt lys for ebolamedisin

Mat- og legemiddeltilsynet (FDA) i USA har godkjent det første legemiddelet til behandling av pasienter med ebola.

Legemiddelet, som heter Inmazeb, er utviklet av selskapet Regeneron, og til bruk mot Zaire-stammen av viruset, som er den mest dødelige av de seks kjente typene. FDA-godkjenning er ofte første steg på veien for autorisasjon i tropiske strøk og utviklingsland.