Nyheter

Far og datter knivstukket i Overhalla

En mann i 50-årene og en kvinne i 30-årene er sendt til sykehus med uvisst skadeomfang etter å ha blitt knivstukket i Overhalla kommune i Trøndelag.

Hendelsen skjedde i eller i nærheten av en bolig, opplyser politiet i Trøndelag. En mann i 40-årene ble pågrepet for knivstikkingen, og det er en relasjon mellom de involverte.

154 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt natt til onsdag registrert 15.792 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 154 meldte tilfeller siste døgn.

Det er en økning fra dagen før, da det ble registrert 115 nye tilfeller, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Nytt koronaforsøk på pause

For andre gang på ett døgn har et legemiddelselskap satt covid-19-pasientforsøk på pause på grunn av sikkerhetsbekymringer. Amerikanske Eli Lilly er i tredje og siste fase med et forsøk på å utvikle en antistoffbehandling for pasienter som ligger på sykehus, men setter nå forsøket på pause.

Mandag varslet farmasigiganten Johnson & Johnson en pause i utprøving av en vaksine etter at en forsøksperson fikk en uforklarlig sykdom.

Enighet i lønnsoppgjøret i finansbransjen

Handel og Kontor og Finansforbundet ble natt til onsdag enige med Finans Norge om lønnsoppgjøret for ansatte i finansbransjen.

Avtalen innebærer et generelt tillegg per 1. mai 2020 på minst 1.500 kroner på alle trinn i lønnsregulativet. Både Handel og Kontor og Finansforbundet sier seg fornøyd med resultatet i det som omtales om krevende forhandlinger.

Venezuelas helseminister smittet

Venezuelas helseminister Carlos Alvarado bekrefter at han er koronasmittet og får behandling for covid-19. Symptomene er milde og formen er god, ifølge ham selv.

Tidligere har Venezuelas oljeminister Tareck El Aissami og regjeringspartiets leder Diosdado Cabello vært smittet. Hovedstaden Caracas' regionale leder Dario Vivas døde i august etter å ha fått covid-19.

Trump og Biden med nye angrep

USAs president Donald Trump kalte på nytt Joe Biden udugelig, mentalt svekket og redskap for kommunister på et folkemøte i Pennsylvania i natt norsk tid. Det var presidentens andre folkemøte etter at han ble koronasmittet.

Biden holdt valgmøte ved et eldresenter i Florida. Der viste han til at Trump, som selv ble del av smittestatistikken på 8.000.000 amerikanere denne måneden, tidligere har sagt at knapt noen blir smittet. Trump ser på folk som gjenstander, hevdet Biden.