Nytt fjordhotell på Stamnesodden om to-tre år

Selv om investorene i Classic Norway og The Norwegian Travel Company AS har kjøpt Grand Hotell Bellevue på Åndalsnes, er ikke planene om et nytt fjordhotell på Stamnesodden lagt i skuffa. - Fjordhotellet kommer, antakelig i løpet av to-tre år, sier investor Erik Berg til Romsdals Budstikke.