Trump tilbake i valgkampen

USAs president Donald Trump holdt i natt sin første tale på et folkemøte i Sanford i Florida etter at han ble koronasmittet 7 oktober. Valgmøtet var første stopp på en hektisk uke som bringer ham til Pennsylvania, Iowa, North Carolina og Wisconsin.

– Det er flott å være tilbake i hjemstaten min Florida for å gjenoppta valgkampen offisielt, sa Trump foran en flere tusen mennesker stor folkemengde som sto tett i tett, de fleste av dem uten munnbind, ifølge nyhetsbyrået AP.

Vaksineprosjekt satt på pause

Legemiddelgiganten Johnson & Johnson har satt forsøk med å utvikle en mulig koronavaksine på pause etter at en av deltakerne i den 60.000 personer store studien ble uforklarlig syk. Imens skal sykdomstilfellet granskes av eksperter. Det opplyste selskapet selv i natt.

Studien er inne i den avsluttende tredje fasen før en vaksine eventuelt kan bli godkjent. Johnson & Johnson er blant flere legemiddelprodusenter som har inngått avtale med blant annet USA og EU om levering av vaksiner når de er ferdigutviklet og godkjent.

115 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt natt til tirsdag registrert 15.638 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 115 meldte tilfeller siste døgn.

Det er dobbelt så mange som dagen før, da det ble registrert 58 nye tilfeller, men tallene pleier å være lavere i helgene, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Rekordmange forhåndsstemmer

Over ti millioner personer har så langt forhåndsstemt til presidentvalget i USA, opplyser US Elections Project ved University of Florida, som fører statistikk basert på innmeldte opplysninger fra delstatene.

Prosjektet opplyser at antall forhåndsstemmer som er registrert tre uker før presidentvalget er flere ganger høyere enn det var på samme tidspunkt før forrige presidentvalg i 2016.

Mann til sykehus etter å ha falt i sjøen i Stavanger

En mann i begynnelsen av 20-årene er sendt til sykehus med uvisst skadeomfang etter å ha falt i sjøen i sentrum av Stavanger i 2.45-tiden natt til tirsdag.

En politimann hoppet i sjøen for å berge mannen som lå mellom kaien og en båt. Operasjonsleder Kurt Løklingholm i Sørvest politidistrikt sier redningsaksjonen var vanskelig og at det gikk en stund før personen var hentet opp av vannet.