Møre og Romsdal vil bli det mest bærekraftige fylket i landet. Torgeir Dahl ser fare:

– Vi må ikke bli et reservat

Lista legges høyt. Møre og Romsdal vil bli det mest bærekraftige fylket i landet. – Vi er alle enig om at det må tenkes miljø og lavere klimautslipp. Men hvis nåløyet for å skape nye arbeidsplasser blir for trangt, kan vi ende opp som et reservat. Det må ikke skje, sier fylkespolitiker Torgeir Dahl (H).