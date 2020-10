Nyheter

Enighet om oljetransportavtalen avverget oljestreik

Parat og Fellesforbundet ble ved midnatt enige med Norsk Industri om en ny tariffavtale for ansatte ved oljedepoter og drivstoffanlegg på flyplassene.

Over 50 oljetransportarbeidere sto i fare for å bli tatt i ut i streik dersom ikke meklingen førte fram innen midnatt. I tråd med resultatet fra frontfagsoppgjøret blir det gitt et generelt tillegg på 50 øre per time til alle fra 1. mai i år.

Viruset kan overleve lenge

Koronaviruset kan overleve på overflater som pengesedler, mobilskjermer og rustfritt stål i 28 dager. Det viser en studie fra det australske statlige forskningsinstituttet CSIRO, foretatt under kontrollerte laboratorieforhold.

Koronaviruset kan dermed vise seg å være mer hardført enn antatt. Til sammenligning kan vanlig influensavirus overleve i 17 dager under tilsvarende kontrollerte forhold som studien foregikk i, ifølge forskerne.

58 nye bekreftede koronatilfeller siste døgn

Det var ved midnatt natt til mandag registrert 15.523 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 58 meldte tilfeller siste døgn.

Det er noe lavere enn dagen før, da det ble registrert 78 nye tilfeller, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Tyrkia sender forskningsskip

I dag sender Tyrkia forskningsskipet Oruc Reis inn i det østlige Middelhavet, opplyste landets marine i natt.

Fartøyet er det samme som den siste tiden har blitt brukt i forbindelse med leteboring etter gass i et område som Tyrkia mener er innenfor landets egen økonomiske sone. Hellas og Kypros regner området som sin økonomiske sone. Aktiviteten har ført til oppblussing av et fra før spent forhold mellom Tyrkia og Hellas.

Lakers NBA-mestere

Los Angeles Lakers er NBA-mestere for 17. gang etter å ha vunnet over Miami Heat.

Lakers vant med 106-93 i NBA-finalen, som gikk i Orlando i Florida søndag. Med en seiersrekke på 17 mesterskap har Lakers nå like mange mesterskapstitler som Boston Celtics.