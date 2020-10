Nyheter

Som Romsdals Budstikke tidligere har skrevet har to av grunneierne på Bjørnsund, Øystein Kjøll og Eirik Wolfenstein, bedt fylkesmannen utrede en grensejustering slik at Bjørnsund blir en del av Aukra kommune. Årsaken er at det ifølge grunneierne er et betent forhold mellom Hustadvika kommune og eierne av fritidseiendommene på Bjørnsund.