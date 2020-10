Nyheter

Det melder NRK. Avinor har planer om at 15 norske flyplasser i løpet av de nærmeste årene skal fjernstyres fra Bodø. I fjor ble Røst som den første flyplassen lagt inn under Bodø sin kontroll, denne uka var det Vardø i Finnmark sin tur. Flere skal følge etter. Målet er å få i alt 15 flyplasser i Nord-Norge og på Vestlandet inn under Bodø sin kontroll. I Møre og Romsdal er det ifølge NRK sin oversikt bare flyplassen i Molde som skal fjernstyres fra Bodø. Det er planlagt fra februar 2022.

Fjernstyringen skal foregå ved at det plasseres kameraer og sensorer på de forskjellige flyplassene, mens tårnpersonellet sitter i Bodø og dirigerer trafikken. Kameraene og sensorene gir 360 graders oversikt over vær, trafikk og landingsforhold.

– Sensorene vi bruker, både kamera og lyd, gir oss mulighet til å se ting som vi ikke ser fra de vanlige tårnene. For eksempel kan vi se i mørket med kameraene, sier daglig leder av kontrollsenteret i Bodø, Geir Ove Heir, til NRK.

Når det gjelder sikkerheten ved det nye systemet, sier Heir:

– Et fast mål er at sikkerheten skal være like god eller bedre enn den var før.