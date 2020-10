Nyheter

(Åndalsnes Avis):– Stoda akkurat nå er at forsikringsselskapet Protector har vært der, og at de har engasjert et selskap, Easeit Help AS, til å utføre oppbygginga. De skal komme på tirsdag, sier Anders Hagen hos Rauma Boliger AS til Åndalsnes Avis.