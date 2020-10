Psykiater fra Molde engasjerer seg for psykisk syke i Nepal:

– Mange psykisk syke lenkes fast og settes i bur

Psykiater Hans Kristian Maridal i Molde engasjerer seg for at psykisk syke i Nepal skal få verdig og god behandling. Samtidig jobber han for å fjerne skammen rundt mentale lidelser.