Nobels fredspris går til Verdens matvareprogram, kunngjorde Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen fredag formiddag.

Organisasjonen får fredsprisen for sin innsats i kampen mot sult, for sine bidrag til å skape forutsetninger for fred i konfliktutsatte områder, og for å være en pådriver i arbeidet mot bruken av sult som et våpen i krig og konflikt.

Verdens matvareprogram er verdens største humanitære organisasjon for bekjempelse av sult og for fremming av matsikkerhet.

I 2019 hjalp Matvareprogrammet nær 100 millioner mennesker i 88 land som var rammet av akutt matmangel og sult.

Prisen deles ut i Universitetets aula den 10. desember.

FN-sambandet: Dette var stas og litt overraskende!

Generalsekretær i FN-sambandet Anne Cathrine Uteng da Silva omtaler årets fredspris til Verdens matvareprogram (WFP) som en fantastisk anerkjennelse.

– Min umiddelbare reaksjon er at dette er veldig stas og litt overraskende. Det er en fantastisk anerkjennelse. Verdens matvareprogram bistår opp mot 90 millioner mennesker hvert år, og ikke minst opp mot koronakrisen er dette en svært viktig organisasjon i FN, sier Uteng da Silva til NTB.

Hun synes også det er et godt valg av fredsprisvinner, fordi WFP bidrar i områder resten av verden ikke ser, men der hjelpen trengs mest.

– Det siste året har de vært svært aktve i Jemen, en av verdens største humanitære kriser og kanskje mest glemte.

Fakta om Verdens matvareprogram (WFP)

* FN-organisasjon, verdens største humanitære organisasjon, med mål å bekjempe sult og fattigdom.

* Opprettet i 1963, som en del av «mat for fred-programmet».

* Treårig prosjekt som ble utvidet.

* Driver i dag nødhjelpsarbeid og utviklingsprosjekter med rundt 11.000 ansatte.

* Bidrar med mat og hjelp til 86 millioner mennesker i over 80 land.

* Får ikke kjernebidrag fra FN, men finansieres med frivillige bidrag fra stater, private organisasjoner, bedrifter og privatpersoner.

* Norge er en av de største bidragsyterne

(Kilde: Fn.no)