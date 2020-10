Haiket fra Mellom-Amerika til Europa, nå varmer de seg på Bolsøya

Nyheter

Det er seint torsdag ettermiddag. Mørket har begynt å senke seg over Bolsøya. Vi har satt kursen mot Dragarøra 5. Her bor Robert Flatval (66) og Berry van den Bosch (57). Det sykkelglade paret setter stor pris på å få besøk av sykkelturister fra hele verden, og er derfor vertskap i ordningen Warm Showers. Varm dusj. En ideell sosial nettverkstjeneste som er tilgjengelig via en mobilapp. Dette er såkalt gaveøkonomi, der slitne globetrottere kan få seg en varm dusj, et måltid og ei seng for natta.