Dette er de hyppigst nevnte kandidatene til Nobels fredspris 2020

Det er i år registrert 318 kandidater. Hvem av dem som når helt til topps blir klart klokken 11 fredag.

– Pandemien og Verdens helseorganisasjon har ikke behov for mer oppmerksomhet enn de allerede får, og derfor tror jeg ikke komiteen vil velge en koronarelatert pris. Tvert imot, sier Henrik Urdal til NTB.

Han tror Nobelkomiteen vil ønske å hente fram viktige problemstillinger som kommer i skyggen av pandemien, som glemte konflikter eller alvorlige menneskerettighetsbrudd.

Hongkong

– Innføringen av den nye sikkerhetsloven som innskrenker demokratiet i Hongkong, har skjedd mens verdens øyne har vært rettet mot covid-19, minner Urdal om.

Hvert år leverer PRIO en favorittliste med kandidater, og i år ble det kommentert at feltet var åpent.

Det ble spådd en fredspris for «lang og tro tjeneste», med journalistorganisasjonen Committee to Protect Journalists (CPJ) øverst, foran den sudanske aktivisten Alaa Salah, som har ledet protester for demokrati i hjemlandet. Deretter fulgte den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj, som i august ble forgiftet med nervegiften novitsjok i hjemlandet.

– Bør utfordre Kina

Etter ham følger den fengslede uiguren Ilham Tohti, som fikk fjorårets Sakharov-pris.

– En pris til en opposisjonell i Kina er i dag enda viktigere enn den var for ti år siden, sier Urdal til Aftenposten.

Det er SVs Petter Eide som har nominert Tohti til årets fredspris.

– Han er uigurenes viktigste stemme, ikke bare for å kritisere Kina, men også for å mane til dialog. Nobelkomiteen burde utfordre Kina igjen. Men jeg tviler på at de tør, sier Eide.

Demokratiforkjemperen Nathan Law er også på listen. Han måtte nylig flykte fra Hongkong etter innføringen av sikkerhetsloven der.

Fakta om hyppig nevnte favoritter til Nobels fredspris 2020

* Verdens helseorganisasjon (WHO). Het kandidat i flere år og hyppig nevnt nå, ikke minst på grunn av koronakrisen i år.

* Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg. Bookmakernes favoritt i 2019 og høyt oppe på listene i år. Thunberg har fortsatt kampen i år, tross koronakrisen og at reising har vært vanskelig.

* Verdens yngste kvinnelige statsminister Jacinda Ardern fra New Zealand. Seilte inn på oddslistene for måten hun håndterte sterkt og empatisk ledet landet sitt etter Christchurch-massakren i 2019, og får ytterligere ros for lederskap under koronakrisen.

* USAs president Donald Trump. Nominert av flere, blant annet for arbeidet med å normalisere forholdet mellom Serbia og Kosovo og av Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde for «avgjørende bidrag til fredsavtalen mellom Israel og De forente arabiske emirater».

* Den saudiarabiske aktivisten Loujain al-Hathloul. Ble fengslet med andre kvinner i mai 2018 etter å ha kjempet for opphevelse av forbudet mot kvinnelige bilister. Hun har fortalt om tortur, inkludert elektrosjokk, pisking og seksuelle overgrep i fengsel.

* Black Lives Matter-bevegelsen, for å sette søkelyset på manglende global bevissthet rundt systemisk rasisme og rasistisk voldsbruk i politiet.

* Committee to Protect Journalists (CPJ) og/eller Reportere Uten Grenser for å understreke viktigheten av en fri og uavhengig presse og for å sende et signal til det internasjonale samfunnet om hvilken kritisk betydning journalistikk og ytringsfrihet har i verden. Andre kandidater i samme kategori har tidligere vært Tyrkias største og mest respekterte opposisjonsavis, Cumhuriyet.

* EU, FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), Leger Uten Grenser og andre organisasjoner for deres rolle i migrantkrisen i Middelhavsregionen eller annen innsats for flyktninger.

* Verdens Matvareprogram for arbeidet organisasjonen gjør for folk på flukt fra konflikter kan også være en flyktningrelatert kandidat.

* Den fengslede uiguren Ilham Tohti. Dømt til livstid i kinesisk fengsel, har kjempet for minoriteten han tilhører. Den tidligere universitetsprofessoren ble dømt i Kina for separatisme etter å ha hyllet personer som var mistenkt for å utføre terrorangrep, som helter.

* Demokratiforkjemperen Nathan Law. Kjent som en av studentlederne som ledet den såkalte paraplyrevolusjonen i Hongkong i 2014, og i 2016 ble han valgt inn i byens lovgivende forsamling. Måtte nylig flykte fra Hongkong etter innføringen av sikkerhetsloven der.

* Den britiske naturfilmskaperen og legenden David Attenborough

* Den sudanske aktivisten Alaa Salah. Har ledet protester for demokrati i hjemlandet.

* Den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj, som i august ble forgiftet med nervegiften novitsjok i hjemlandet. Tyske myndigheter mener han ble utsatt for et drapsforsøk og at målet var å stilne ham.

* Den afghanske politikeren og kvinnesaksaktivisten Fawzia Koofi. Har kjempet i en årrekke for kvinners plass i det afghanske samfunnet og har nå fått en viktig rolle i den afghanske fredsprosessen.

Plutselig ble det taust rundt …

* Presidentene Moon Jae-in og Kim Jong-un for fredsinitiativet på Koreahalvøya.

* Den amerikanske menneskerettighetsforkjemperen Tarana Burke, som etablerte begrepet Metoo i 2006.

* Arktisk råd for sin rolle i å bygge bro mellom øst og vest.

* Den amerikanske varsleren Edward Snowden, som i 2013 lekket store mengder hemmelige NSA-dokumenter.

(Kilder: PRIO, NTB arkiv, TIME, BBC, CNN og Sportsbetting)