Direktøren i helseføretaket vil ha fleire tilbod til SNR Kristiansund

Nyheter

Administrerende direktør Øyvind Bakke meiner dei nye tilboda ved SNR Kristiansund er godt egna for desentralisering og rettar seg mot relativt store pasientgrupper. Det utvida somatiske tilbodet vil også i mindre grad utløyse behov for areal, utstyr og ombyggingar. Den økonomiske investeringsramma knytt til SNR Kristiansund, som ein del at det totale SNR-prosjektet ligg fast.