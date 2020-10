Nyheter

– Det finnes eksempel på at menneskerettighetene til funksjonshemmede brytes på alle samfunnsområder. Besøksforbudene som rammet utviklingshemmede er illustrerende for hvor dårlig rettssikkerhet utviklingshemmede har, sier Kjersti Skarstad, som nylig var i Molde for å foredra på en fagdag for vernepleierstudentene.