Byrå skal jakte fødselsleger i og utenfor Norden

Molde får to jordmødre i full stilling

- Det er veldig godt nytt, sier klinikksjef Janita Skogeng om to nye jordmødre i Molde fra nyttår. Så kreves det anbudskonkurranse for å finne et byrå som skal jakte fødselsleger i Norden, Nederland, Tyskland og på Island.