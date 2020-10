Fødeveksling kan fortsette utover i 2021 – eller legges til ett av sjukehusa

Nyheter

Mandag stengte Molde sjukehus sin fødeavdeling for inntak av fødende i 14 dager. Samtidig skal Kristiansund ta imot fødende fra hele Nordmøre og Romsdal de neste to ukene - før det blir Molde sin tur. Som kjent skyldes løsninga at avdelingene ikke har nok fødselsleger til full drift med forsvarlige arbeidsplaner hver for seg.