Mann dømt for seksuelle overgrep mot sin egen datter

Nyheter

Jenta skal ha vært under ti år da overgrepene startet, og de skal ha skjedd over flere år, skriver NRK.

Overgrepene skjedde ifølge dommen på Sunnmøre da mannen, som bor på Østlandet, hadde samvær med datteren sin. Saken ble oppdaget i 2019 etter at en bekymringsmelding ble sendt til politiet av en sykepleier. Datteren hadde da blitt 18 år, og politiet gjennomførte avhør av kvinnen.

Retten trodde ikke på forklaringene til mannen, som nektet for det han var tiltalt for. Han mener datteren har beskyldt ham for overgrepene fordi hun er sjalu på hans nye familie. Han har også hevdet at moren har iscenesatt saken med et økonomisk motiv.

Mannen erkjente delvis straffskyld for å ha produsert materiale som seksualiserer barn. Han må også betale 250.000 kroner i erstatning.

Mannens forsvarer, advokat Simen Skjønsberg, sier de vil ta stilling til en eventuell anke innen to uker.