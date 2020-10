Ingen nye smitta i Molde

Nyheter

Som følge av at det ble påvist koronasmitte ved Langmyra skole i Molde, ble 85 personer testet på søndag. Nå foreligger testresultatet, og alle er negative.

– Vi er lettet over at ingen av nærkontaktene til eleven er blitt smittet, men dette er på ingen måte over, sier assisterende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald i en pressemelding fra Molde kommune.

– Også i dag testes det mange ved teststasjonen, og flere av disse har en relasjon til den smittede. Molde kommune kan dermed ikke utelukke flere smittetilfeller.

Rakvåg Roald understreker betydningen av alt alle de 500 som nå er satt i karantene, følger regelen om å være 10 dager i karantene.

– Selv om alle testene viste seg å være negative, så kan ikke karantenen avbrytes. Det kan gi alvorlige konsekvenser. Og blir du sjuk i karanteneperioden, så må du testes på nytt, presiserer hun.