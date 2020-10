Ytterligere en elev ved Langmyra bekreftet smittet

Nyheter

Kommunen skriver på sine nettsider at ytterligere en elev ved Langmyra skole er bekreftet smittet. Vedkommende går i klasse 5c, parallellklassen til den første smittede eleven ved skolen.

En skoleklasse i karantene 5b ved Langmyra skole er satt i karantene etter en elev har testet positivt. Alle foreldre og foresatte er varslet.

Alle foreldre og foresatte i klasse 5c er varslet. Elevene er satt i karantene og skal testes i løpet av søndag, skriver kommunen.

Spiller både håndball og fotball

De opplyser videre følgende:

Den smittede spiller både håndball og fotball, og har vært i kontakt med mange. Kommuneoverlege Cato Innerdal legger derfor ned et umiddelbart forbud mot all organisert aktivitet for alle elevene ved Langmyra skole. Forbudet gjelder til og med søndag 11. oktober. Forbudet er innført etter rådføring med Folkehelseinstituttet.

Kan være sammen på fritida

Ingen elever ved Langmyra skole kan delta på organisert aktivitet i uke 41. Elevene kan være sammen med hverandre på fritida, men det er veldig viktig at de overholder smittevernreglene, opplyser Innerdal.

– Hold minst en meters avstand, vær nøye med håndhygienen og vær for all del hjemme dersom du er syk, presiserer kommuneoverlegen.

Spillere i karantene, også på Gossen

Alle som har trent sammen med eller spilt kamp mot den smittede, skal umiddelbart i karantene og må testes i dag. Berørte håndball- og fotballag er varslet.

Teststasjonen åpner klokka 12 og holder åpent så lenge som det er nødvendig. Den smittede har også spilt kamp mot et lag fra Gossen, en kamp som ble spilt på Langmyra kunstgressbane. Hele Gossen-laget, inkludert støtteapparatet, er satt i karantene og skal testes ved teststasjonen på Nøisomhed i dag søndag.

Har vært sammen på fritida

De to smittede ved Langmyra skole har vært sammen på fritida. Eleven i 5c ble innkalt til rutinemessig testing i går etter at det første smittetilfellet ved skolen ble kjent. Til sammen ble 78 personer testet i går. Alle prøvene var negative med unntak av denne eleven.

Hvem skal testes?

Foreldre og søsken til de berørte ungene trenger ikke å gå i karantene, og trenger heller ikke å testes. Dersom de selv har symptomer, bør også de testes, opplyser Innerdal. Det samme gjelder dersom barn har symptomer. Da bør foreldre og søsken testes.

Hva innebærer karantenen?

Ungene kan ha vanlig kontakt med foreldre og søsken, men skal ikke ha kontakt med noen utenfor hjemmet så lenge de er i karantene, sier Innerdal.

Karantenen varer i 10 dager fra den dagen de sist hadde kontakt med den smittede.



Kriseledelsen i Molde samles klokka 12. Kommunen kommer tilbake med en oppdatering i løpet av dagen.