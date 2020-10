Tom og tommere

Nyheter

– Jeg vet at noen er kritiske til at Tom Cruise får så mye oppmerksomhet, men hvorfor skal vi ikke kunne ha det litt gøy? Det er mye nok i et liv som er tungt eller kjedelig, så når noe slikt skjer på en liten plass må vi bare ha det litt artig. Det er bare positivt og et fint avbrekk i hverdagslivet med korona og andre ting, sier Annelies Slabbertje, som allerede tidlig i innspillinga fikk se stjerna på nært hold.