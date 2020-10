Nyheter



I går ble det kjent at framdørene på bussene blir stengt i Kristiansund, på Averøya, i Aure og på Smøla. I dag blir dette også gjeldende for Molde, Gjemnes, Hustadvika, Midsund og Aukra. Dette er gjort for å verne bussjåførene. Det gjør at det ikke er mulig å kjøpe billett av sjåfør og ikke mulig å skanne mobilbillett eller reisekort framme i bussen. Fram oppfordrer passasjerer til å kjøpe billett i appen eller med SMS. De jobber også med en løsning for de som ikke har mobiltelefon.