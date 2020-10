Søndag: 500 i karantene i Molde

Nyheter

Molde kommune har nå om lag 500 personer i karantene, opplyser de søndag ettermiddag. Og: «For at kommunen skal få kontroll på utbruddet er det ekstremt viktig at alle overholder karantenereglene. En negativ test betyr ikke at karantenen kan avbrytes.»

– Alle som er satt i karantene må være i karantene i 10 dager fra siste kontakt med den smittede. Det gjelder uavhengig av utfallet på koronatesten, sier ordfører Torgeir Dahl, leder i kommunens kriseteam.

Kun med familien

De som er satt i karantene, kan ha normal kontakt med personene i husholdningen, men skal ikke omgås andre.

Kriseledelsen i Molde kommune var samlet søndag formiddag. At karantenereglene overholdes, ble framhevet som ett av de viktigste tiltakene nå.

– Er du en av de som nå er satt i karantene, må du sette deg inn i reglene fra Folkehelseinstituttet, oppfordrer Dahl.

Du finner karantenereglene her.

Gjelder ikke konfirmasjoner

Kommuneoverlege Cato Innerdal innførte tidligere søndag et umiddelbart forbud mot organisert aktivitet for alle elevene ved Langmyra skole.

Forbudet omfatter imidlertid ikke private arrangement som konfirmasjoner, bursdagsfeiringer og lignende. Også SFO og barnehagene i kommunen kan holde åpent som vanlig.

– Men all sosial kontakt forutsetter at smittevernreglene overholdes, presiserer Innerdal.

– Det er veldig viktig at alle holder minst en meters avstand nå, og at vi er nøye med hånd- og hostehygienene. Har du symptomer på luftveisinfeksjon, må du for all del ikke omgås andre, sier han.

Han minner for øvrig om at symptomene hos barn kan være milde.

Utvider kapasiteten på testing og smittesporing

Molde kommune åpnet teststasjonen på Nøisomhed søndag klokken 12. Alle nye i karantene skal testes søndagen. Laboratoriet på sjukehuset har satt ansatte på jobb, noe som gjør at prøvesvarene vil være klare allerede mandag formiddag.



– Kommunen har normalt ikke åpen teststasjonen på helg, men i den ekstraordinære situasjonen vi er i nå, har vi holdt åpent både lørdag og søndag for dem som er i karantene, opplyser ordfører Torgeir Dahl.

I tillegg utvides åpningstidene mandag og tirsdag og videre utover uka hvis det blir behov for det. Kommunen har også satt inn ekstra ressurser på smittesporing.