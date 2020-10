Nyheter

Røde Kors velger ny president

Røde Kors skal velge ny president under sitt digitale landsmøte denne helgen. Arbeiderpartipolitiker Christin Kristoffersen er innstilt til å overta vervet etter Robert Mood. Kristoffersen er gift med byrådsleder Raymond Johansen i Oslo.

Unge Høyres landsmøte

Sandra Bruflot går av etter to år som leder i Unge Høyre, og et nytt styre skal velges. Amalie Gunnulfsen er innstilt av valgkomiteen som ny leder av Høyres ungdomsparti. Videre skal Høyre-leder og statsminister Erna Solberg holde tale, og landsmøtet skal behandle to programmer: et om utenrikspolitikk og et om økonomisk bærekraft.

Boris Johnson og EU-sjefen møtes

Storbritannias statsminister Boris Johnson holder et nettmøte med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Vertsby for Ski-VM 2025 blir offentliggjort

Det internasjonale skiforbundet (FIS) holder styremøte hvor valget av VM-vertsbyer i 2025 offentliggjøres. Trondheim er den eneste kandidaten i nordiske grener. Dette blir offentliggjort klokken 17.30.

20. runde i eliteserien for menn

Det spilles to kamper i 20. runde i eliteserien for menn. Klokken 18 møter Sarpsborg Stabæk, og klokken 20.30 møtes Vålerenga og Mjøndalen.