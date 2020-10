Øker testkapasiteten – framskynder prøvetaking

Nyheter

Fredag ble det kjent at ytterligere tre personer i Molde har fått påvist covid-19-smitte. Bare den siste uka har det vært 19 smittetilfeller i kommunen og antall personer i karantene har oversteget 150.

Totalt er nå 21 smittet i høst. Det jobbes for fullt med smittesporing. Nå økes også testkapasiteten med flere folk.

Fredag ettermiddag opplyser Molde kommune at de rundt 150 personene som er satt i karantene nå har blitt testet. Resultatene vil foreligge i kveld eller senest i løpet av morgendagen, skriver de i ei pressemelding.

Prioriterer noen raskt

– Vi har fått fremskyndet prøvetakingen av de som har vært i kontakt med kjente smittesituasjoner. 25 er overført fra prøvetaking mandag til fredag. Vi har bedt mikrobiologen prioritere de prøvene der vi føler det er avgjørende viktig å få kontroll nå. Vi vil ha raskest mulig avklaring for disse, blant annet fordi vi ser at det går så ekstremt kort tid fra man får smitten til man er smittsom. Vi ser at noen av de med positive prøver har fått svært høye virusverdier bare på få døgn, sier Torgeir Dahl.

Han bekrefter at det har vært flere møter i kriseledelsen i kommunen fredag.

13 av 14 på arrangement smittet

Etter det Romsdals Budstikke har grunn til å tro er det nå enda et smittetilfelle knyttet til et arrangement som fant sted i Kristiansund. Det betyr at 13 av de 14 deltakerne på arrangementet nå har fått påvist covid-19. Alle disse er blant de 19 registrerte i Molde kommune denne uka. I tillegg er det et smittetilfelle nummer to knyttet til et annet arrangement i Molde.

– Det er smitte på tvers av byene Molde-Kristiansund. Jobber dere sammen med smittesporing?

– Ja, vi har tett dialog med Kristiansund. Men mens det er smittestedet som er avgjørende i Kristiansund - fordi det er i utelivsbransjen, jobber vi mer ut fra de smittede personene. For oss gjelder det for eksempel disse 14 på arrangementet, sier Dahl.

Vurderer tiltak

I Kristiansund er det innført strengere tiltak som for eksempel at alle arrangementer med mer enn 50 personer avlyst og at serveringsbransjen er pålagt å loggføre alle sine besøkende. Kristiansund kommunen har også innført hjemmekontor for dem som kan jobbe hjemmefra. Også i Molde er utelivsbransjen bedt om å føre oversikt over besøkende.

– Vurderer dere også andre tiltak nå?

– Vi gjør noe i forhold til besøk på sjukeheimene våre. Vi isolerer ikke, men vi sier at alle besøk skal foregå på besøksrom og ikke på de enkelte beboer-rommene. Man skal også alltid avtale besøk på forhånd, men dette praktiseres allerede i dag, sier Dahl.

– Er det på grunn av smitten aktuelt å redusere antall som kan delta på arrangement?

– Nei, vi setter ikke noe strengere tak på arrangement. I Kristiansund er det utelivsbransjen som er rammet. Men vi følger selvsagt med. Hvis vi nå ser at det blir enda flere positive prøver, så vil dette kunne være noe som vurderes. Vi ser jo at samfunnet skal åpnes opp mer fra 12. oktober. Men vi er vel ikke akkurat der for øyeblikket, sier Dahl.

Har oversikt over utbruddet

– Alle som skal være i karantene, er nå satt i karantene. Dersom alle er nøye med å følge smittevernreglene, er det trygt å ferdes i Molde, presiserer kommuneoverlege Cato Innerdal. Det gjelder også barn og unge som skal på skole og i barnehagen.