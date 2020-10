Ser utbruddene i Molde og Kristiansund i sammenheng

Nyheter

– Situasjonen er uoversiktlig og uavklart, vi stor overfor en potensielt stor smittespredning, sier kommuneoverlege Askill Sandvik til Tidens Krav.

Avlyser arrangement

Kriseledelsen i kommunen har derfor besluttet å innføre følgende lokale tiltak, gjeldende fra fredag morgen:

- Alle arrangementer med mer enn 50 personer blir avlyst til og med søndag 4. oktober klokka 24.00.

- Alle skjenke – og serveringssteder er pålagt å loggføre alle gjester.

- Atlanten ungdomsskole skal ha digital undervisning. Her pågår smittesporingen etter at en ansatt er satt i karantene.

Nå er det 18 smittet av covid-19 i Molde - 16 nye på to siste døgn - Over 100 i karantene Totalt 18 smittet av korona i Molde: – Nå må vi være veldig skjerpet, sier Torgeir Dahl – Vi ser at mange er i beredskap. Det er bra. For nå – nå må vi være veldig skjerpet, sier Molde-ordfører Torgeir Dahl, leder i kommunens kriseteam.

Samme kilde som i Molde

Til samme avis (krever innlogging) sier kommunens kommunikasjonssjef Tore Lyngvær at smitteøkningen i Kristiansund de siste dagene er relatert til samme utbrudd som de fleste av de nye tilfellene i Molde. Han sier videre at smitten kan spores tilbake til to kilder: Rensvik Pizza og Grill, der smitten ble importert fra Sverige, og pensjonistbussen som blant annet hadde stopp i Trollstigen.