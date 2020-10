Nyheter

Frisk vind fra øst ga brannen i Teglverksvegen på Åndalsnes gode vilkår. Lensmann Roar Hilde var ute i et annet oppdrag på Øran-området da han oppdaget røyken som steg opp fra de to leilighetsbyggene. Hilde skjønte straks at dette var alvorlig. I løpet av få minutter var de to bygningene overtent. Flammene sto opp gjennom taket, veggene var i full fyr.