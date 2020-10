Brannmannskapene berget verdier for mange millioner kroner på Åndalsnes

Da brannen i leilighetskomplekset i Teglverksvegen var på det heftigste, var det stor fare for at også et tredje bygg og rekkehus vest for brannstedet kunne ta fyr. - Målet var å berge bygg på begge sider av de to som brant, forteller brannsjef Eivind Myklebostad i Rauma brann og redning.