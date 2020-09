Fagforbundet ut med støtte til Bakke

Nyheter

(Smp) – Vi trenger flere kandidater som Åse Kristin som har et brennende engasjement og vilje til å kjempe for mannen og kvinnen i gata. Hun vil være en tydelig stemme for sjukepleiere, pasienter og pårørende i en tid med stadig mer press på helsevesenet, sier leder i Fagforbundet Ung, Mats Monsen.