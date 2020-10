Dvalin Nord kan gi Nyhamna mer gass

Nyheter

AUKRA: Kommunikasjonssjef Kjetil Hjertvik i Wintershall Dea opplyser at Odfjell-riggen «Deepsea Aberdeen» i 2021 skal bore lettebrønnen på Dvalin Nord, som ligger like nord for Dvalin-feltet – i nærheten av Heidrun-plattformen til Equinor.