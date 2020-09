Nyheter

Vedkommende er bosatt i en annen kommune og er nå i isolasjon. Kommuneoverlege Peter Holen i Hustadvika tror ikke smitten er spredt videre.

– Vi regner ikke med at det har vært noen smittespredning på grunn av tiden det har gått fra vedkommende var eksponert for smitte. Man er ikke smitteførende når det er gått for lang tid fra man ble eksponert, sier Holen.

Hustadvika fikk melding fra personens bostedskommune om at koronatesten var positiv.

Saken oppdateres.