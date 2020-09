13 av de 15 smittetilfellene i Molde kan spores tilbake til samme person

Nyheter

– Molde kommune har til sammen 15 bekreftede tilfeller av korona i september og om lag 90 personer er i karantene nå. Kommunen har god oversikt, men situasjonen er alvorlig. Ordføreren oppfordrer alle til å være ekstra nøye med å følge smittevernreglene i tiden framover, heter det i en pressemelding sendt ut etter at beredskapsledelsen i Molde kommune var samlet i Molde rådhus onsdag kveld.

Smittet på reise i Norge

Kommunen opplyser at 13 av de 15 smittetilfellene i Molde kan spores tilbake til én person som har vært på reise i Norge. Så langt er til sammen 70 personer satt i karantene som følge av disse tilfellene.

Flere smittede enn i mars - kriseledelsen samles for første gang siden i vår Sju nye smittetilfeller i Molde Dermed har Molde til sammen 15 bekreftede tilfeller av korona i september, en mer enn i mars.

– Dette er nærkontakter av de smittede. I tillegg er 21 av de ansatte som helseforetaket har satt i karantene. Dermed er til sammen om lag 90 personer i karantene i Molde nå.

– Majoriteten av de smittede er uten symptomer. Dermed er det lett å spre smitten videre uten at vi er klar over det, sier kommuneoverlege Cato Innerdal.

Var på samme arrangement

Smittesporingen viser at hele 12 av de smittede har fått smitten på samme arrangement. Bare to av personene som var til stede på arrangementet unngikk smitte.

Innerdal sier kommunen ikke vil gå ut med hvilket arrangement det er snakk om, men bekrefter overfor Rbnett at det var sist helg.

Innerdal sier det heller ikke er aktuelt å be folk fra andre steder i landet å ikke komme til Molde for eksempel i forbindelse med konfirmasjon.

Innerdal: – De siste dagene viser hvor smittsomt viruset er – Vi tror vi har en rimelig grei oversikt på situasjonen, men det kan endre seg utrolig fort på kort tid, sier kommuneoverlege Cato Innerdal.



Kommuneoverlegen sier han ikke kan utelukke flere smittetilfeller i dagene som kommer.

– Det er høyst sannsynlig at antallet som må i karantene også vil stige. Mange av de som er satt i karantene skal testes torsdag og fredag.



– Følg smittevernreglene!

Ordfører Torgeir Dahl oppfordrer kommunens innbyggere til å følge smitteverngrelene.

– Med et så smittsomt virus iblant oss er det ekstremt viktig at vi alle er ekstra påpasselige med å følge smittevernreglene, sier ordfører Torgeir Dahl. Vær hjemme dersom du har de minste symptomene på sykdom, hold en meters avstand til andre og sørg for god håndhygiene, sier Dahl.

Ingen nye tiltak nå

Det blir ikke vedtatt nye, lokale tiltak etter den nye smittebølgen. Dette begrunner kommunen slik:

– Så langt kommunen kan se nå, er ikke sykehjem, skoler eller barnehager direkte berørt. Derfor vil vi ikke iverksette nye tiltak nå, sier Dahl. Situasjonen vurderes på nytt i løpet av helga. Inntil videre holdes sykehjemmene i Molde åpne for pårørende, med de besøksreglene som allerede er innført. Kommuneoverlegen ser heller ingen grunn til å avlyse planlagte arrangement, eller innføre nye restriksjoner utover de nasjonale smittevernreglene.

Også testkapasiteten på teststasjonen ved Nøisomhed var tema for beredskapsledelsen i kveld.

– Inntil videre er testkapasiteten tilstrekkelig, men dette er til kontinuerlig vurdering, sier Torgeir Dahl.

Molde kommune er i stand til å øke bemanningen både på koronatelefonen og på teststasjonen på relativt kort tid dersom smittesituasjonen forverres ytterligere, heter det.