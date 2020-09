Nyheter

Molde kommune melder tirsdag morgen at to personer har testet positivt for covid-19 i Molde kommune.

En person er innlagt på sjukehus.

– Smittekilden er kjent og de to personene har en relasjon til hverandre. Smittesporing pågår, opplyser assisterende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald.

Molde kommune minner om at det er viktig å følge de grunnleggende smittevernreglene for å redusere risiko for å bli smittet selv eller for å smitte andre.