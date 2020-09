Ber folk som har vært på korona-rammet restaurant melde seg

Nyheter

Tirsdag ble det opplyst at en ansatt ved Rensvik Pizza og Grill på har fått påvist korona. Et fotballag fra Sunndal som besøkte stedet er satt i karantene. Det er ikke utelukket at også personer fra andre kommuner har vært på restauranten i det aktuelle tidsrommet, som blir oppgitt til etter 18. september.

Molde kommune gikk derfor ut med en pressemelding til sine innbyggere tirsdag kveld, der det heter:

Dette må du gjøre

«En ansatt ved Rensvik Pizza og Grill har fått påvist korona. Kristiansund kommune har i samråd med Folkehelseinstituttet, FHI, sendt ut følgende beskjed om hvordan personer som har vært på Rensvik Pizza og Grill etter 18. september skal forholde seg:

Takeaway: Ingen tiltak nødvendig. Kun karantene og testing dersom man viser symptomer.

Ingen tiltak nødvendig. Kun karantene og testing dersom man viser symptomer. De som har spist i restauranten: Karantene i ti dager fra den dagen du har vært der, med tilbakevirkende kraft. Du skal testet for korona.

Karantene i ti dager fra den dagen du har vært der, med tilbakevirkende kraft. Du skal testet for korona. Samfunnskritisk personell: Disse kan returnere til arbeid etter en negativ prøve, men vil fortsatt ha karantene utenfor arbeidstid.»

«Bor du i Molde og har spist i denne restauranten etter 18. september? Da skal du bestille time for koronatesting her. Du må også umiddelbart i karantene», skriver Molde kommune.

