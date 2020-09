18 i karantene og en på sjukehus etter nye smittetilfeller i Molde

Nyheter

Tirsdag ble det kjent at to nye personer i Molde er smittet av korona. I ei pressemelding tirsdag formiddag skriver Molde kommune at den ene av de to smittede har vært på reise til et annet sted i Norge, og at det ikke er noen sammenheng mellom disse smittetilfellene og de to som testet positivt i Molde for halvannen uke siden.