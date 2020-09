Regjeringen gir penger for å komme i gang med ny E39 Lønset-Hjelset i 2021

– Rekker akkurat å få ny veg til sjukehuset tas i bruk

Ventetida er over. Regjeringen legger inn 85 millioner kroner i statsbudsjettet for neste år til ny E39 Lønset-Hjelset. - Det er utrolig kjekt at vi har kommet dit at byggingen av ny veg kan komme i gang, sier stortingsrepresentant Helge Orten (H) til Romsdals Budstikke.