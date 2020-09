Møte om Langfjordbrua

– Flytebrua kan bygges for 2,7 milliarder kroner

– Jeg er helt sikker på at Langfjordbrua kan bygges for en pris under 3 milliarder kroner. Vårt kostnadsoverslag er 2,64 milliarder kroner, sier seniorrådgiver Anette Fjeld i selskap Dr.tech. Olav Olsen AS.